Atividade industrial a China encolhe pelo 5º mês, mostram PMIs

O índice ficou abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração, e em linha com a previsão de 49,1 em uma pesquisa da Reuters.

Fatores sazonais contribuíram para parte do enfraquecimento, já que o Ano Novo Lunar caiu em 10 de fevereiro este ano e levou ao fechamento de fábricas.

No entanto, uma pesquisa do Caixin/S&P Global, divulgada logo após o PMI oficial, mostrou que a atividade industrial expandiu-se de forma constante, já que tanto a produção quanto o volume de novos pedidos cresceram mais rapidamente.

Em conjunto, os PMIs destacaram uma recuperação econômica desigual, mantendo a pressão sobre as autoridades conforme os mercados clamam por medidas de estímulo mais ousadas e reformas para proteger o potencial de crescimento de longo prazo da China.

Com exceção de setembro do ano passado, o PMI oficial de indústria da China permanece em contração desde março de 2023.

"Esperamos que a dinâmica fraca de crescimento se estenda até março", disse Ting Lu, economista-chefe para a China do Nomura, prevendo que o crescimento do PIB no primeiro trimestre seja de 4,0% em relação ao ano anterior, muito mais lento do que o ritmo de 5,2% registrado no quarto trimestre do ano passado.