Ações europeias oscilam perto de picos recordes no início de semana movimentada

As ações de tecnologia continuaram a liderar os ganhos do mercado em todo o mundo, surfando em uma onda de otimismo em torno da inteligência artificial. O índice de tecnologia europeu saltou para seu ponto mais alto em mais de duas décadas.

Entretanto, as perdas em setores cíclicos, como mineração , viagens e lazer e varejo, limitaram os ganhos gerais do mercado.

Os investidores estão aguardando uma série de eventos nesta semana, incluindo dois duas de depoimentos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso; a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE); e dados sobre empregos nos EUA em fevereiro.

A expectativa é de que o BCE, que se reunirá na quinta-feira, mantenha os juros em um nível recorde de 4%, mas também é provável que reduza sua perspectiva para a inflação, em um aceno a eventuais cortes. [0#ECBWATCH]

Dados da semana passada mostraram que a inflação da zona do euro caiu em fevereiro, o aumento do núcleo do índice de preços mostrou-se persistente, afetando as expectativas de cortes grandes e rápidos nos juros este ano.

Os mercados agora veem cerca de 90 pontos-base de cortes de juros este ano, com o primeiro movimento ocorrendo em junho.