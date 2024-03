Petrobras diz que não constatou irregularidades em contrato com Unigel

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras afirmou nesta segunda-feira que sua Diretoria de Governança e Conformidade não encontrou irregularidades em contrato firmado com a Unigel, empresa que arrenda duas unidades de fertilizantes nitrogenados da estatal e busca soluções para retomar a operação das fábricas.

Segundo comunicado, a empresa chegou a esta avaliação após concluir a apuração sobre possíveis interferências de dois de seus diretores na tramitação do procedimento que gerou a celebração do contrato de "tolling" com a Unigel.