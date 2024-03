Funcionários da Refinaria de Mataripe fazem paralisação contra demissões

Em nota, a refinaria disse que "está em constante busca por mais eficiência e competitividade para sua operação" e que "não existe demissão em massa".

"Nosso compromisso continua sendo com o abastecimento regional em condições competitivas de mercado e com o diálogo próximo às entidades sindicais", afirmou.

O impacto do protesto nas atividades da refinaria não ficou imediatamente claro.

A FUP, que organizou o protesto com o Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro-BA) e o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial (Siticcan), adicionou que representantes da área de Recursos Humanos da Acelen reuniram-se com representantes das entidades sindicais ao fim da paralisação para discutir as reivindicações dos trabalhadores.

Inaugurada em 1950, a Refinaria de Mataripe foi a primeira refinaria a ser instalada no país e é atualmente a segunda maior do Brasil.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)