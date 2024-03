Minerva aprova R$2 bi em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - A Minerva informou nesta quarta-feira que aprovou décima quarta emissão debêntures simples, no valor de 2 bilhões de reais, em até três séries, conforme ata da reunião do conselho de administração.

As debêntures de primeira e segunda séries vencem em março de 2029, enquanto as debêntures de terceira série estão com vencimento para março de 2031, conforme documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia afirmou que vai usar os recursos em suas atividades de "agronegócio e relações com produtores rurais".