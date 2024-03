Ibovespa mostra indefinição com resultados corporativos em foco

- VALE ON subia 0,70%, a 67,22 reais, endossada pela alta dos futuros do minério de ferro na China, depois que comentários de autoridades daquele país reavivaram as esperanças de mais medidas de estímulos. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia em alta de 1,83%.

- CSN MINERAÇÃO ON era negociada em alta de 5,53%, a 6,30 reais, em meio à repercussão do balanço do quarto trimestre, que analistas do Itaú BBA afirmaram que mostrou Ebitda acima das expectativas. Nos últimos três meses do ano passado, o Ebitda ajustado somou 2,759 bilhões de reais.

- CSN ON avançava 0,12%, a 16,67 reais, após o grupo reportar Ebitda ajustado de 3,6 bilhões de reais, 16% acima do desempenho de um ano antes, em desempenho acima do esperado por analistas. Mais cedo, na máxima, chegou a 17,24 reais, alta de 3,5%.

- 3R PETROLEUM ON valorizava-se 2,93%, a 27,77 reais, tendo como pano de fundo resultado do quarto trimestre com Ebitda ajustado de 696,6 milhões de reais, um salto em relação ao 112,6 milhões de reais registrados um ano antes.

- CEMIG PN era negociada em baixa de 2,25%, a 11,74 reais, em meio a notícias sobre a potencial federalização da companhia.

- SLC AGRÍCOLA ON caía 1,60%, a 19,04 reais, após reportar prejuízo líquido de 153 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, revertendo resultado positivo de 132,4 milhões de reais um ano antes. O Ebitda ajustado aumentou 4%, a 673,4 milhões de reais.