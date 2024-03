Produção de veículos salta mais de 24% em fevereiro ante janeiro

As exportações de fevereiro, porém, mostraram queda ante o mesmo mês do ano passado, recuando 14,1%, para 30,7 mil veículos. O México seguiu sendo o principal destino das exportações nacionais, segundo a Anfavea.

A entidade tem discutido com o governo federal formas de alterar acordos comerciais como o que o Brasil tem com a Colômbia. Segundo o presidente da Anfavea, a entidade tem discutido possibilidade de eliminação das cotas do pacto comercial com o país vizinho.

No acumulado do bimestre, a produção subiu 8,9%, as vendas tiveram alta de 19,8% e as exportações mostravam recuo de 28%, afirmou a Anfavea.

Questionado sobre a sequência recente de anúncios de investimentos relevantes no país por montadoras como Toyota e Stellantis, Leite afirmou que decorrem de confiança do setor no crescimento do mercado. O executivo também citou a "previsibilidade" de regras após o retorno do imposto de importação sobre veículos eletrificados no início de janeiro e o lançamento do programa Mover no final do ano passado.

"Não havia motivos para se investir no Brasil porque poderia se trazer excesso de produção... ao nosso país", disse o presidente da Anfavea sobre a situação anterior ao retorno do imposto de importação sobre os eletrificados.

Nesta semana, a Toyota anunciou investimento de 11 bilhões de reais no Brasil até 2030 e a Stellantis divulgou plano para injetar 30 bilhões de reais em suas operações no Brasil também até 2030.