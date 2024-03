Wall Street sobe antes de depoimento de Powell, ações de chips ampliam ganhos

Por Bansari Mayur Kamdar e Amruta Khandekar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira antes de mais comentários de Jerome Powell, depois que o chair do Federal Reserve manteve o roteiro na véspera dizendo que o banco central espera cortar as taxas ainda este ano.

Powell disse que as reduções dos juros "provavelmente serão apropriadas" ainda este ano, "se a economia evoluir de forma geral conforme o esperado" e quando as autoridades ganharem mais confiança no declínio constante da inflação.