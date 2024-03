Telecom Italia divulgará guidance sobre trajetória da dívida, dizem fontes

MILÃO (Reuters) - A Telecom Italia divulgará mais detalhes sobre a trajetória esperada de sua dívida e fluxos de caixa, disseram duas fontes neste domingo, depois que o conselho da empresa discutiu a queda do preço das ações na semana passada, após um dia de estratégia.

Na reunião do conselho, o diretor financeiro, Adrian Calaza, ofereceu sua renúncia depois que as ações da Telecom Italia tiveram na quinta-feira a pior queda diária já registrada, disseram as fontes.

O conselho, no entanto, não levou em consideração a oferta de Calaza e, em vez disso, apoiou a decisão de tentar tranquilizar os investidores divulgando mais detalhes financeiros, acrescentaram as fontes.