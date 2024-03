Volkswagen vai iniciar produção de ônibus elétrico no Brasil no 2º semestre

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A Volkswagen Caminhões e Ônibus anunciou nesta terça-feira que vai começar a montar seu primeiro modelo de ônibus elétrico no segundo semestre deste ano, entrando em um mercado que está sendo disputado atualmente por rivais asiáticos como Higer e BYD e nacionais como Mercedes-Benz.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, parte do grupo alemão Traton, começou a produzir um caminhão elétrico urbano em 2021 e o novo ônibus elétrico da empresa tem tecnologias e componentes compartilhados com o veículo diante das "condições severas de operação no país", afirmou a montadora que tem um complexo fabril em Resende (RJ).