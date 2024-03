Congresso dá sinal verde a agenda microeconômica em início de ano incerto para pauta de Haddad

Por Bernardo Caram e Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - Após um início de ano sem avanços na agenda econômica no Congresso, o Ministério da Fazenda foi avisado que projetos microeconômicos defendidos pela pasta terão tratamento prioritário no Legislativo e devem avançar com celeridade, disseram três fontes que acompanham as negociações, em cenário ainda incerto para iniciativas fiscais e reformas estruturantes.

Em ano curto para os trabalhos legislativos, que devem perder força no segundo semestre com as eleições municipais, a Fazenda quer avançar com projetos menos polêmicos enquanto tenta superar o tema da reoneração de setores da economia. O encaminhamento da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo deve ficar para abril, disseram as fontes, que vislumbram a reforma do Imposto de Renda votada apenas em 2025.