Eldorado Brasil Celulose tem lucro de R$444 mi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Eldorado Brasil Celulose teve lucro líquido de 444 milhões de reais no último trimestre do ano passado, avançando sobre o resultado positivo de 24 milhões no período de julho a setembro, informou a companhia em comunicado à imprensa.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) encerrou o quarto trimestre em 469 milhões de reais, com margem de 35,7%, informou a empresa sem mencionar dados comparáveis.

A companhia, que tem uma fábrica em Três Lagoas (MS) e produz por ano cerca de 1,8 milhão de toneladas de celulose em média, apurou um custo-caixa de produção de 866 reais por tonelada, 1% inferior aos três meses anteriores, "devido principalmente ao menor consumo de químicos e redução de custos de insumos em geral".