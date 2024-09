Subir Selic perde necessidade com alívio do Fed e desaceleração interna

Embora importante, o diferencial de juros Brasil/EUA não é o mais relevante para a decisão sobre os juros básicos brasileiros. Antes dele influenciam a decisão do Copom as próprias tendências da inflação e as "desancoragens" em relação ao alvo perseguido pelo Copom — idealmente o centro da meta de inflação, atualmente em 3%, acumulados a cada 12 meses, ou, pelo menos o intervalo de tolerância, que vai de 1,5% a 4,5%, também a cada 12 meses acumulados.

Nesse contexto, a marcha da atividade econômica e seus reflexos no mercado de trabalho são decisivos para a determinação dos juros básicos. Uma economia muito aquecida, num quadro de baixa capacidade ociosa, e com emprego em níveis altos a ponto de pressionar salários para cima, é parte integrante dos riscos de elevação da inflação levados em conta pelo Copom.

O PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre de 2024, que veio forte, e mostrou avanço da atividade econômica de 1,4% sobre o primeiro trimestre, e de 3,3% em relação ao segundo trimestre de 2023, induziu muitos a imaginar que o Copom não poderia escapar de decretar um aumento na taxa básica, já em setembro.

Mas o cálculo para não será tão simples, se, como têm alardeado diretores do Banco Central, de fato, a decisão estiver na dependência do que informem os dados do momento e as projeções para o futuro próximo. Isso porque, se é verdade que a economia andou mais rápido no primeiro semestre, também é verdade que deve desacelerar na segunda metade do ano.

Para se ter uma ideia de quanto foi forte o crescimento no segundo trimestre basta observar a taxa anualizada. Usada nos Estados Unidos como o indicador corriqueiro da evolução da economia, a taxa anualizada sinaliza o tamanho dessa evolução, na suposição de que aquele resultado se repetiria por quatro trimestres. A taxa anualizada do crescimento de 1,4%, no segundo trimestre, bate com um crescimento anual de 5,7%.

Depois de conhecidos os números do segundo trimestre, as projeções para a expansão do PIB em 2024 avançaram para 2,8% a 3%. Diante dos quase 6% da taxa anualizada, os 3% de expansão agora projetados supòem uma desaceleração.