Daycoval deve pagar até R$ 94 milhões por divisão de seguros do BMG

Privatizada em 1999, a Comgás atualmente é controlada pela Cosan através de uma subsidiária, a Compass. A ex-estatal possui rede de mais de 21 mil quilômetros, distribuindo gás natural para mais de 2,5 milhões de consumidores nos segmentos residencial, comercial e industrial, em 96 municípios do SP.

CURTAS

PARA ONDE SOPRA O VENTO NA EMBRAER A fabricante brasileira de aviões projeta que, até 2043, clientes da Ásia-Pacífico serão responsáveis por 31% das encomendas de aviões com 150 assentos, seguidos pela América do Norte (29%), Europa (23%). América Latina e Oriente Médio fecham a conta com 9% cada. O dado está em apresentação do presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, a analistas.

MAIS PETRÓLEO NA PRAÇA? Negociado hoje a US$ 71, os preços do barril de petróleo (Brent) devem cair para cerca de US$ 60 por barril, segundo previsões do Citigroup Inc. e do JPMorgan Chase & Co, segundo a Bloomberg. A aposta na baixa é bancada, mesmo que a a OPEP+ continue a restringir a produção durante o próximo ano. A aposta dos bancos é que o aumento da produção virá dos EUA, Guiana, Brasil e Canadá, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia.

CONTA QUE NÃO FECHA Estudo da Fecomercio, com base em 3.622 pessoas ouvidas em São Paulo em julho, revela que um em cada quatro paulistanos usa plataformas de apostas online com a intenção de aumentar a renda doméstica. Apesar da popularidade, quase metade dos apostadores (44%) relata mais perdas do que ganhos. A pesquisa também mostrou que 20% dos entrevistados admitiram que usariam o dinheiro ganho nas apostas para pagar contas, refletindo a vulnerabilidade financeira de muitos apostadores.