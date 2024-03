Goldman eleva pagamentos de 2023 dos três principais executivos

NOVA YORK (Reuters) - A remuneração dos três principais executivos do Goldman Sachs aumentou quase 24% em média em 2023, informou o banco em comunicado ao mercado nesta sexta-feira. O pagamento dos executivos cresceu mesmo com o banco apresentando queda de lucro em 2023.

O comitê de remuneração determinou o pagamento com base em fatores como liderança decisiva que reconheceu a necessidade de simplificação da estratégia do banco e uma série de ações que estreitaram o foco do grupo.

Desde 2022, o presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon, reduziu significativamente as ambições do banco no segmento de varejo, vendendo ativos como a empresa de tecnologia financeira GreenSky com prejuízo. Ele também encerrou operações de empréstimos não garantidos.