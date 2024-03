Lula diz que governo está determinado a sentar com governadores e renegociar dívida dos Estados

"Estamos determinados a sentar com os governadores e renegociar a dívida dos Estados para que a gente conceda a todo mundo o direito de respirar", disse Lula.

"Todo mundo fala da dívida, então alguma coisa está errada", acrescentou.

Segundo o presidente, tratar da dívida dos Estados é uma questão de "boa governança" para que os municípios e as unidades federativas tenham recursos para investimentos. Ele também disse desejar uma "boa cumplicidade" entre os entes federados.

No evento, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ao discursar antes de Lula, fez um apelo direto ao presidente por uma solução para o assunto, afirmando que a dívida inibe investimentos em áreas estratégicas.

"Nas condições atuais do contrato da dívida, futuramente a dívida vai... limitar a capacidade de investimento, de remuneração adequada aos servidores públicos e contratação de novos servidores", disse Leite.

Na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para discutir o tema da dívida.