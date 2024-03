Produção industrial e vendas no varejo da China superam expectativas em janeiro-fevereiro

"Os dados de atividade da China se estabilizaram de forma geral no início do ano. Mas ainda há razões para pensar que parte da força pode ser pontual", disse Louise Loo, economista da China na Oxford Economics.

A produção industrial aumentou 7,0% nos dois primeiros meses do ano na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Estatísticas, acima das expectativas de um aumento de 5,0% em pesquisa da Reuters com analistas e mais rápido do que o crescimento de 6,8% observado em dezembro. Esse também foi o crescimento mais forte em quase dois anos.

As vendas no varejo, um indicador do consumo, aumentaram 5,5%, desacelerando em relação à alta de 7,4% em dezembro mas superando o ganho esperado de 5,2%.

O feriado de oito dias do Ano Novo Lunar, em fevereiro, registrou um sólido retorno das viagens, o que sustentou a receita dos setores de turismo e hospitalidade. Isso também levou a um crescimento de 3% na produção das refinarias de petróleo para atender à forte demanda por combustíveis para transporte.

A agência de estatísticas publica dados combinados da produção industrial e das vendas no varejo de janeiro e fevereiro para suavizar as distorções causadas pela data em que cai o Ano Novo Lunar.

"Os consumidores foram temporariamente estimulados pelos gastos relacionados às festividades neste início de ano. Na ausência de um estímulo decisivo relacionado ao consumo este ano, acreditamos que será difícil sustentar um ritmo robusto de gastos do consumidor este ano", disse Loo, da Oxford.