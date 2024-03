Wall St avança conforme investidores ponderam nervosismo sobre Fed e entusiasmo com IA

Por Sinéad Carew e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançaram nesta segunda-feira, com as ações de crescimento de megacapitalização, como Alphabet e Tesla, apoiando uma recuperação no índice de tecnologia Nasdaq enquanto investidores também aguardam a reunião do Federal Reserve desta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,63%, para 5.149,57 pontos. O Nasdaq ganhou 0,82%, para 16.103,46 pontos. O Dow Jones subiu 0,19%, para 38.788,21 pontos.