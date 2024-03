Braskem deve elevar produção no Brasil em 2024, com melhora de spreads

"Com melhora dos spreads, esperamos conseguir aumentar a produção (no Brasil) este ano", disse Freitas.

Questionado sobre o processo de venda da participação da Novonor na companhia, o executivo afirmou que além da due dilligence realizada pela Adnoc, há outro processo semelhante sendo executado "por outra empresa". Freitas não informou o nome da outra companhia.

Já sobre os trabalhos de contenção do afundamento de solo em Maceió, Freitas afirmou que a Braskem atualmente espera a conclusão do preenchimento das cavidades com areia "no final de 2026" ante expectativa anterior de finalização até o fim de 2024.

(Por Alberto Alerigi Jr.; )