Minério de ferro sobe com dados positivos da China e crescente liquidez no mercado à vista

"O aumento no investimento em ativos fixos deve ajudar a sustentar a demanda por aço", disseram analistas do ANZ em uma nota.

O investimento em ativos fixos cresceu 4,2% no período de janeiro a fevereiro em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados oficiais divulgados na segunda-feira, em comparação com as expectativas de um aumento de 3,2%.

Além disso, os sinais de estabilização dos preços futuros no dia anterior encorajaram algumas usinas a entrar novamente no mercado para adquirir cargas portuárias, com o aumento da liquidez no mercado à vista, por sua vez, impulsionando o sentimento, disseram os analistas.

Os volumes de transações de minério de ferro nos principais portos chineses aumentaram 66% em relação à sessão anterior, para 1,06 milhão de toneladas, segundo dados da consultoria Mysteel.

"Esperamos que a produção de metais quentes chegue às mínimas esta semana", disseram os analistas da Galaxy Futures em uma nota.

"A demanda de aço do setor de infraestrutura provavelmente verá um aumento óbvio no final de março ou no início de abril, portanto, não achamos que devemos ser tão pessimistas em relação ao mercado de aço para construção", acrescentaram.