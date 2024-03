Dólar ronda estabilidade após Copom mais cauteloso e alívio sobre Fed

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar devolveu perdas iniciais e passou a rondar a estabilidade nesta quinta-feira, com investidores digerindo alteração no comunicado de política monetária do Banco Central para acomodar uma orientação mais cautelosa, enquanto, no exterior, o clima ainda era otimista após alívio com as projeções do Federal Reserve.

Às 09h50 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,04%, a 4,9759 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,01%, a 4,9715 reais.