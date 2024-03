Enauta assina contrato para venda de fatia minoritária na Concessão BS-4 à WAO por US$301,7 mi

"Como parte da transação foi acordado o desembolso, em até 60 dias, de 75 milhões de dólares como empréstimo, a ser descontado do valor a ser pago na conclusão", acrescentou.

A WAO, empresa do portfólio do Westlawn Group LLC, possui diversas participações nas bacias offshore do Golfo do México.

Segundo a Enauta, o acordo com a WAO inclui a opção de venda de participação de 20% na Atlanta Field B.V., subsidiária da Enauta, por 65 milhões de dólares para exercício em 2024.

O acordo para venda da participação minoritária à WAO está em linha com a estratégia de geração de valor da Enauta, que desde a aprovação do investimento da Fase I de Atlanta, em março de 2022, vem sendo procurada por potenciais parceiros interessados em participar do projeto, disse a empresa.

"Estamos contentes pela nossa primeira expansão na América Latina em parceria com a Enauta. Compartilhamos visões semelhantes sobre o potencial de longo prazo para as Américas e esperamos ampliar nosso relacionamento em outras partes da região", afirmou Greg Hebertson, diretor de operações da WAO, segundo comunicado da Enauta.

O fechamento da transação ainda está sujeito à aprovação dos investidores da 1ª e 2ª séries de debêntures da Enauta e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), acrescentou a companhia.