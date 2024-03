Swift planeja lançar plataforma para moedas digitais de países em até 24 meses

Por Marc Jones

LONDRES (Reuters) - O sistema global de pagamentos bancários Swift está planejando lançar uma nova plataforma, nos próximos 12 ou 24 meses, para conectar as moedas digitais de bancos centrais, atualmente em desenvolvimento, ao sistema financeiro existente, informou a instituição à Reuters.

A novidade, que seria uma das mais significativas até o momento para o nascente ecossistema de moeda digitais de autoridades monetárias, dado o papel fundamental do Swift no setor bancário global, provavelmente será ajustada para quando as primeiras principais moedas forem lançadas.