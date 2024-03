Casas Bahia amplia prejuízo líquido a R$1 bi no 4º tri, mas melhora fluxo de caixa

SÃO PAULO (Reuters) - A Casas Bahia teve uma elevação no prejuízo líquido do quarto trimestre, com impacto da linha financeira e de reestruturação anunciada no ano passado, mas registrou sua primeira geração de caixa anual após três anos, conforme balanço divulgado na noite de segunda-feira.

A Casas Bahia apurou prejuízo líquido contábil de 1 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, contra perda anterior de 163 milhões no mesmo período em 2022. No terceiro trimestre, o prejuízo líquido foi de 836 milhões de reais.

"Sabíamos que o plano de transformação iria incorrer em algumas despesas e até caixa não recorrentes", disse o diretor financeiro da companhia, Élcio Ito, à Reuters. "O importante é a não recorrência desses impactos e o quanto vai melhorar daqui para frente."