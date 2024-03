Haddad cita dependência do Congresso e evita confirmar meta fiscal de 0,5% do PIB em 2025

“A pedido do presidente (do Senado) Rodrigo Pacheco, e depois a pedido do presidente (da Câmara) Arthur Lira, projetos de lei foram apresentados, ou pelo governo ou por parlamentares, para chegar a uma equação”, disse Haddad.

“Eu penso que isso vai definir o futuro da trajetória... O resultado primário está dependendo (de medidas tratadas no Congresso)”, acrescentou.

O governo tem até meados de abril para enviar ao Congresso a proposta de LDO para 2025.

“Nós vamos, ao longo dos próximos dias, definir com o Congresso Nacional o andar da carruagem, como nós vamos definir a trajetória daqui para a frente. A ministra Simone que prepara a LDO. Esse tema vai ser discutido à luz do que está acontecendo no Congresso Nacional, do que já aconteceu de bom nas cortes superiores”, pontuou o ministro.

