Petróleo cai conforme mercados avaliam problemas de abastecimento russo

Os preços do petróleo caíram depois que o governo da Rússia determinou que as empresas cortassem a produção no segundo trimestre para cumprir a meta de 9 milhões de barris por dia (bpd), em conformidade com compromissos com a Opep+.

A Rússia, um dos três principais produtores mundiais de petróleo e um dos maiores exportadores de produtos petrolíferos, também está enfrentando uma série de ataques recentes em suas refinarias de petróleo por parte da Ucrânia e tem realizado ataques próprios à infraestrutura energética ucraniana.

A capacidade de refino de petróleo russa desativada devido a ataques ucranianos atingiu 14% da capacidade total do país, mostraram cálculos da Reuters nesta terça-feira.

Analistas da FGE esperam uma queda estrutural no funcionamento das refinarias russas e não preveem que elas alcancem os níveis de 2023, mesmo no segundo semestre deste ano, conforme escreveram em nota.

