Dow Jones e S&P 500 caem por terceira sessão seguida com dados de inflação dos EUA em foco

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta terça-feira, desfazendo ganhos modestos no final da sessão, levando o Dow Jones e o S&P 500 à terceira queda consecutiva, com investidores à espera de dados econômicos norte-americanos para avaliar a trajetória da política monetária do Federal Reserve, em uma semana encurtada por feriado.

Investidores aguardam o importante índice PCE, o indicador de inflação preferencial do Fed. Os dados serão divulgados na sexta-feira, quando os mercados dos EUA estarão fechados para o feriado da Sexta-feira Santa.