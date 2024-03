Haddad rebate discurso do BC e afirma não ver muita incerteza no horizonte

“Eu não vejo muita incerteza no horizonte de curto prazo, penso que, sobretudo do ponto de vista internacional, a partir do meio do ano, podemos ter boas notícias”, disse.

Em reunião na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou redução de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, a 10,75% ao ano, e encurtou sua indicação sobre cortes futuros ao citar uma ampliação de incertezas, afirmando que sua diretoria antevê corte na mesma intensidade apenas na próxima reunião.

A ata do encontro mostrou que parte da diretoria do BC avalia que pode ser necessária uma redução no ritmo de cortes dos juros básicos caso as incertezas se mantenham elevadas à frente.

Para Haddad, o ciclo internacional será favorável ao Brasil e a inflação doméstica não apresenta comportamento negativo.

“Superando essa questão dos alimentos com a entrada da safra, vamos ter bons números de inflação nos próximos meses. Não vejo nos núcleos (de inflação) muita preocupação, sobretudo serviços, continua convergindo”, afirmou.

