Ibovespa vacila com cena corporativa em foco; Rede D'Or perde 3,5%

Na visão da equipe da Ágora Investimentos, as persistentes - e fortes - quedas do minério de ferro limitam um grande desempenho do Ibovespa, haja vista a participação relativa de Vale no índice, assim como dos ativos correlatos, conforme relatório enviado a clientes.

Além disso, citou, após a ata da última decisão de juros do Banco Central brasileiro, o mercado aparentemente continua dividido sobre os próximos passos da política monetária, uma vez que o documento atrelou a definição do ritmo e da taxa terminal de juros à evolução dos dados da economia doméstica e global.

DESTAQUES

- JBS ON caía 1,79%, a 21,99 reais, após reportar lucro líquido de 82,6 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, recuo de 96,5% ano a ano. A empresa também propôs a criação de dois novos assentos no conselho de administração, elevando o número de 9 para 11, e a eleição dos irmãos Wesley e Joesley Batista para ocuparem as novas vagas. Ainda, uma fonte afirmou a Reuters que a JBS enviará na terça-feira informações complementares para a SEC, sobre o plano de fazer dupla listagem de ações nas bolsas de Nova York e São Paulo.

- REDE D'OR ON recuava 3,53%, a 24,77 reais, após divulgar queda de 12,1% no lucro líquido do quarto trimestre ante os três meses imediatamente anteriores, com baixa no resultado operacional e estabilidade na receita.

- CVC BRASIL ON perdia 4,32%, a 3,10 reais, após reportar prejuízo líquido de 74,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, inferior ao prejuízo de 96,8 milhões no mesmo período um ano antes.