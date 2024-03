Confiança do consumidor dos EUA supera estimativas em março e tem máxima em quase três anos

As avaliações dos consumidores sobre as condições atuais e as perspectivas econômicas melhoraram em relação à leitura de meados do mês de março e à de fevereiro.

As expectativas de inflação em um horizonte de um ano caíram de 3,0% em fevereiro para 2,9%, igualando-se à leitura de janeiro, que havia sido a mais baixa desde dezembro de 2020. Em um horizonte de cinco anos, os consumidores veem redução da inflação para 2,8%, de 2,9% no mês passado.

(Reportagem de Dan Burns)