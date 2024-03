Inflação dos EUA em ritmo moderado; gastos do consumidor sustentam a economia

"Isso significa que a pressão fundamental sobre a inflação é para o lado negativo, mas coisas estranhas podem acontecer em meses individuais sem alterar o quadro geral."

Os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentaram 0,8% no mês passado. Esse foi o maior ganho desde janeiro de 2023 e seguiu-se a um aumento de 0,2% em janeiro. Quando ajustados pela inflação, os gastos do consumidor se recuperaram em 0,4% após uma queda de 0,2% em janeiro.

O aumento nos chamados gastos reais do consumidor sugeriu que o consumo provavelmente manteve a maior parte de seu impulso no primeiro trimestre. Isso levou o Fed de Atlanta a elevar sua estimativa de crescimento do produto interno bruto neste trimestre para uma taxa anualizada de 2,3%, em comparação com um ritmo de 2,1%.

As perspectivas de crescimento também foram reforçadas pelos dados do Census Bureau, que mostram que os estoques no atacado e no varejo aumentaram rapidamente em fevereiro, compensando o aumento de 1,5% no déficit do comércio de mercadorias.

No entanto, grande parte dos gastos foi financiada pela poupança, já que a renda aumentou 0,3%, depois de acelerar 1,0% em janeiro, devido a um dividendo especial da Costco Wholesale Corporation. A renda à disposição das famílias, após a contabilização da inflação e dos impostos, caiu 0,1%. A taxa de poupança caiu para 3,6%, o nível mais baixo desde dezembro de 2022, de 4,1% em janeiro.

"Enquanto o crescimento do emprego permanecer forte, ele pode sustentar gastos sólidos; no entanto, os consumidores em geral não estão preparados para um enfraquecimento no mercado de trabalho, caso ele ocorra", disse Kathy Bostjancic, economista-chefe da Nationwide.