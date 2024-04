Banco BV lança shopping virtual

Também está prevista a reformulação da jornada de compras do usuário no aplicativo, adicionando uma seção com cupons, brindes e cashbacks do Méliuz, e a criação de outra aba com ofertas para melhor visualização de lojas que se destacam no marketplace.

Desde o anúncio do acordo entre as companhias, em 2022, o BV passou a vender produtos em formato "whitelabel", como conta digital e cartões de crédito, na plataforma do Méliuz, que por sua vez prevê a oferta de benefícios aos clientes do banco.

(Por Paula Arend Laier)