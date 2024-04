Gastos com construção nos EUA caem pelo 2° mês consecutivo em fevereiro

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos Estados Unidos caíram inesperadamente em fevereiro, uma vez que a força da construção de moradias unifamiliares foi mais do que compensada pela fraqueza dos projetos não residenciais e públicos.

O Departamento de Comércio informou nesta segunda-feira que os gastos com construção caíram 0,3%, depois de uma queda não revisada de 0,2% em janeiro. Economistas consultados pela Reuters previam uma recuperação de 0,7% nos gastos com construção. Em fevereiro, os gastos com construção aumentaram 10,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os gastos com projetos de construção privada ficaram inalterados pelo segundo mês consecutivo em fevereiro. Os investimentos em construção residencial aumentaram 0,7%, depois de terem subido 0,1% no mês anterior.