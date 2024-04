Ibovespa fecha em queda pressionado por Treasuries; Itaú cai mais de 3%

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,87%, a 126.990,45 pontos. Na máxima do dia, chegou a 128.658,86 pontos. Na mínima, a 126.771,8 pontos. O volume financeiro somou 19,9 bilhões de reais.

De acordo com o analista Leandro Ormond, da Aware Investments, a semana começou com dados nos EUA sugerindo uma atividade econômica forte e prevê divulgações que podem dar mais pistas sobre a política monetária global à frente, com destaque para números do mercado de trabalho dos EUA na sexta-feira.

"Se os dados ao longo da semana vierem indicando uma atividade econômica ainda resiliente, as expectativas do início do corte de juros no exterior podem ser novamente revistas", afirmou, avaliando que isso também pode fazer com que o mercado reavalie as expectativas para a Selic nos próximos meses.

Além disso, acrescentou Ormond, com juros altos por mais tempo no exterior, o fluxo de saída do capital estrangeiro pode continuar pressionando as ações na bolsa paulista. No acumulado do ano, o saldo de capital externo na B3 está negativo em quase 23 bilhões de reais.

Nos EUA, o rendimento dos Treasuries de 10 anos avançava a 4,3191% no final da tarde, de 4,194% na última sessão. O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em baixa de 0,2%.

O setor industrial nos EUA cresceu pela primeira vez desde 2022, segundo o PMI industrial do Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês), que aumentou para 50,3 no mês passado, a maior e primeira leitura acima de 50 desde setembro de 2022, ante 47,8 em fevereiro.