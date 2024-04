Lula assina contrato para execução de R$10 bi do Fundo Clima

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira um contrato envolvendo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para operacionalização de cerca de 10 bilhões de reais por meio do Fundo Clima destinados a projetos ambientalmente sustentáveis.

"Assinei o fortalecimento do Fundo Clima no valor de R$ 10 bilhões, ao lado do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a ministra @MarinaSilva, e os ministros @Haddad_Fernando e @costa_rui", publicou Lula na rede social X, classificando o incremento de recursos ao fundo como um "salto na retomada desse instrumento que vai garantir transição energética e mais capacidade de enfrentamento às mudanças climáticas".

De acordo com Marina Silva, ministra da pasta do Meio Ambiente e Mudança do Clima, esses recursos foram captados a partir dos fundos verdes lançados pelo governo federal no ano passado.