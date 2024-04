Ibovespa fecha em alta com Petrobras e Vale

- LOJAS RENNER ON subiu 3,80%, a 17,48 reais, endossada por relatório de analistas do Bank of America elevando recomendação das ações para "compra" ante "underperform", bem como o preço-alvo dos papéis de 16,50 para 21 reais.

- 3R PETROLEUM ON avançou 0,73%, a 33,34 reais, após a Enauta apresentar uma proposta de fusão com a empresa. A 3R afirmou que, após recebimento da proposta da Enauta, seu conselho de administração decidiu que os esforços internos para possível combinação de negócios com a PetroReconcavo fossem momentaneamente suspensos. PETRORECONCAVO perdeu 9,02% e ENAUTA ON, que não está no Ibovespa, fechou com declínio de 11,09%.

- CSN ON recuou 2,48%, a 15,33 reais, tendo no radar relatório de analistas do Bank of America cortando a recomendação das ações para "neutra" e o preço-alvo de 22 para 18 reais. Eles reiteraram classificação de "compra" para Usiminas, elevando o preço-alvo de 10,50 para 13 reais; e "neutra" para Gerdau, aumentando o preço-alvo de 23 para 25 reais. USIMINAS PNA avançou 1,49% e GERDAU PN fechou em alta de 0,76%.

- CYRELA ON encerrou negociada em baixa de 2,37%, a 23,87 reais, em meio ao avanço nas taxas dos DIs, com o índice do segmento imobiliário na B3, que também inclui papéis de empresas de shopping centers, cedendo 0,14%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,12%, a 33,48 reais, e BRADESCO PN subiu 0,54%, a 14,19 reais, com agentes também analisando dados do Banco Central mostrando que as concessões de empréstimos no Brasil recuaram 5,4% em fevereiro na comparação com o mês anterior, enquanto a inadimplência no segmento de recursos livres ficou estável em 4,6%.

- CIELO ON subiu 0,37%, a 5,44 reais, após seus controladores -- Banco do Brasil e Bradesco -- aceitarem elevar para 5,60 reais o preço da oferta para fechamento de capital da maior companhia de meios de pagamento do Brasil desde que os acionistas minoritários não votem pela realização de novo laudo de avaliação da empresa. Uma assembleia prevista para esta terça-feira para decidir sobre o preço foi adiada para o próximo dia 23.