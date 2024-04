Japão adverte sobre medidas contra volatilidade excessiva do iene

"Tudo o que podemos dizer é que tomaremos as medidas adequadas contra a volatilidade excessiva, sem descartar nenhuma opção", disse Suzuki em uma coletiva de imprensa regular nesta terça-feira, quando perguntado sobre as quedas contínuas do iene.

O iene tem apresentado uma tendência de baixa, apesar da decisão do Banco do Japão, no mês passado, de encerrar oito anos de taxas de juros negativas, já que os investidores interpretaram sua linguagem mais branda como um sinal de que o próximo aumento da taxa de juros ainda está longe.

Declarações na sexta-feira do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de que não há necessidade de "ter pressa para cortar" a taxa de juros nos Estados Unidos mantiveram o dólar firme, consolidando as expectativas do mercado de que a diferença entre as taxas dos EUA e do Japão permanecerá ampla.

Os mercados permanecem em alerta para a possibilidade de intervenção por parte de Tóquio, já que o dólar oscila em torno de 151,610 ienes nesta sessão, perto da máxima de 34 anos de 151,975 atingida na quarta-feira.

No dia em que o iene atingiu a mínima de 34 anos, Suzuki disse que Tóquio tomaria "medidas decisivas" contra movimentos excessivos da moeda. A linguagem é considerada pelos mercados como o aviso mais forte das autoridades de que a intervenção cambial estaria próxima.

Mas as autoridades japonesas, inclusive Suzuki, não usaram a mesma linguagem desde então.