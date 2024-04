Multiplan pagará R$66 mi para deter 100% do ParkJacarepaguá

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Multiplan vai pagar 66 milhões de reais pela fatia restante no shopping center ParkJacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, elevando sua participação no empreendimento para 100%, conforme fato relevante divulgado nesta terça-feira.

A participação remanescente, de 9%, corresponde a uma área bruta locável de 3.594 metros quadrados, segundo a Multiplan, e a operação também inclui a aquisição de participação equivalente de um terreno adjacente de 17.995 metros quadrados.