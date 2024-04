Taxas futuras de juros no Brasil sobem com perspectiva de adiamento de flexibilização monetária nos EUA

“Nas últimas semanas, tem voltado a tese de “no landing” (sem pouso), de que a economia dos EUA está muito forte, sem sinais de enfraquecimento, e por isso não seria prudente o Fed cortar juros. A curva de juros abrindo em todos os vértices lá fora e aqui tem a ver com isso”, acrescentou.

Durante a tarde o yield do Treasury de dez anos se afastou do pico do dia, o que também fez as taxas dos DIs reduzirem os ganhos.

Ainda assim, a alta nesta terça-feira foi consistente: o vencimento para janeiro de 2027, por exemplo, atingiu o pico de 10,290% (+7 pontos-base) às 14h32, para depois encerrar em 10,265% (+5 pontos-base).

Perto do fechamento, a curva a termo brasileira precificava 91% de chances de o corte da taxa básica Selic em maio ser de 50 pontos-base, como vem sinalizando o Banco Central. As apostas em corte de apenas 25 pontos-base estão em 9%. Atualmente a Selic está em 10,75% ao ano.

Profissionais do mercado têm afirmado que, com a reprecificação do início da baixa de juros nos EUA de junho para julho (ou para depois disso), a possibilidade de o Banco Central do Brasil cortar a Selic em 50 pontos-base também em junho diminui.

No exterior, às 16h37, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 3 pontos-base, a 4,359%.