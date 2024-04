Wall St fecha em baixa com queda da Tesla e cronograma de corte dos juros

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta terça-feira, com investidores avaliando as chances de o Federal Reserve adiar o corte da taxa de juros, enquanto as ações da Tesla recuaram depois que a montadora de carros elétricos registrou menos entregas trimestrais pela primeira vez em quase quatro anos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,72%, para 5.206,04 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,95%, para 16.240,45 pontos. O Dow Jones caiu 1,00%, para 39.171,55 pontos.