Wall Street recua com alta de rendimentos de títulos após dados sólidos

Os dados mostraram que as encomendas à indústria dos EUA, bem como as vagas de emprego em aberto, superaram as expectativas em fevereiro.

O Dow e o S&P 500 fecharam em baixa na segunda-feira depois que dados de manufatura mais fortes do que o esperado do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) levantaram dúvidas sobre os três cortes nos juros delineados pelo Fed na última reunião de política monetária.

Operadores estão precificando uma chance de quase 57% de o Fed cortar os juros em pelo menos 25 pontos-base em junho, e veem mais dois cortes em 2024, de acordo com a ferramenta FedWatch do CMEGroup.

O Dow Jones caía 1,05%, a 39.150,53 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,04%, a 5.189,43 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,48%, a 16.154,19 pontos.