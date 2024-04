Abertura de vagas no setor privado dos EUA supera expectativas em março

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes da divulgação, na sexta-feira, do relatório mais abrangente de empregos do Departamento do Trabalho, referente a março.

Ele tende a exagerar a desaceleração do mercado de trabalho em comparação com os dados oficiais de emprego. O mercado de trabalho está esfriando gradualmente após o aumento de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022.

Dados do governo na terça-feira mostraram que havia 1,36 vaga de emprego para cada pessoa desempregada em fevereiro, em comparação com 1,43 em janeiro.

De acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, o relatório do Departamento do Trabalho deve mostrar abertura de 160.000 empregos no setor privado em março, de 223.000 em fevereiro.

A estimativa para o total de vagas abertas em março é de 200.000, contra 275.000 no mês anterior, com a taxa de desemprego permanecendo em 3,9%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)