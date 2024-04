Brasil precisará de quase R$2 tri para zerar déficit habitacional em 10 anos, diz Cbic

Para calcular os valores necessários, a Cbic considerou os preços médios dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) por faixa de renda, sendo a menor, faixa 1, com imóveis no valor de 135.289 reais, e a mais alta, faixa 3, de 272.318 reais.

Para eliminar o déficit imediatamente, afirmou a Cbic, seriam necessários 961,5 bilhões de reais direcionados à produção, montante superior ao volume de recursos anunciados para o MCMV no período de 2023 a 2026, além das contrapartidas, que somam 394,1 bilhões de reais.

Questionado sobre os 11,4 milhões de domicílios particulares vagos no Brasil, segundo o censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o presidente da Cbic, Renato Correia, disse que esses imóveis também exigiriam investimentos.

"Mesmo que sejam esses imóveis identificados e qualificados... Certamente precisam de ajustes, de adaptações, e vão precisar de recursos", disse Correia a jornalistas, ressaltando que esta seria uma etapa posterior à definição do volume de aportes necessários.

"Estamos em uma fase anterior ao problema do 'como', que é saber o quanto nós conseguimos alocar."

O presidente da entidade defendeu um modelo de financiamento para imóveis que necessitam passar por um processo de renovação e modernização, chamado "retrofit", e disse que o mapeamento de imóveis vagos é também uma preocupação para a entidade e "talvez um novo mercado".