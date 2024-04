Cenário central do BCE aponta para corte nos juros em junho, diz De Cos

A alta dos preços ao consumidor nos 20 países que compartilham o euro desacelerou para 2,4% em março, de 2,6% no mês anterior, desafiando expectativas de uma taxa estável, à medida que os preços de alimentos, energia e produtos industriais puxaram o valor da inflação geral para baixo.

A inflação subjacente caiu para 2,9%, de 3,1%, ficando abaixo das expectativas de 3,0%, mostraram dados da agência de estatísticas da União Europeia nesta quarta-feira.

"Os dados foram positivos, uma nova redução na inflação, inclusive no núcleo da inflação. O mais importante é que são compatíveis com a previsão de março do BCE", disse De Cos, que também é presidente do Banco da Espanha.

O BCE tem sido cauteloso para começar a afrouxar sua política monetária porque espera que a inflação volte a atingir sua meta de 2% só no próximo ano.

Em suas projeções econômicas trimestrais divulgadas em março, o BCE reduziu sua previsão para o crescimento dos preços neste ano de 2,7% para 2,3% e disse que agora espera que a inflação caia para 1,9% em meados de 2025.

"Deixe-me enfatizar que essa não é uma projeção incondicional, que obviamente continuaremos recebendo informações que terão de ser analisadas cuidadosamente", disse De Cos.