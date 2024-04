Campos Neto cita dependência de dados e reforça centro da meta de inflação como alvo

Em apresentação exibida durante palestra em evento do Bradesco BBI, em São Paulo, Campos Neto pontuou que os indicadores recentes de atividade no Brasil sugerem um dinamismo ligeiramente maior que o esperado, especialmente em serviços e comércio.

Para ele, com a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, ficou difícil imaginar um crescimento abaixo de 2% em 2024, o que tem motivado revisões de projeções entre os economistas.

Ao mesmo tempo, ele defendeu durante sua palestra o estrito cumprimento da meta de inflação no Brasil, cujo alvo central é de 3% para este e os próximos anos.

"A meta é a meta e temos que cumprir a meta", disse Campos Neto. "É importante perseguir a meta", reforçou, citando que há entre algumas pessoas um entendimento de que a meta não seria "uma meta de fato".

Os comentários de Campos Neto surgem em um momento em que, pelo relatório Focus, a projeção mediana do mercado para a inflação em 2024 é de 3,75% e em 2025 de 3,51%.

Estes percentuais estão dentro da margem de tolerância para cumprimento da meta, de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos (inflação entre 1,50% e 4,50%), o que tem levantando questionamentos, no mercado, sobre se o BC poderia ser mais brando em sua política monetária ainda que as projeções apontem para um resultado pouco acima do centro da meta.