S&P 500 e Nasdaq fecham em leve alta após dados mais fracos do setor de serviços dos EUA e falas do Fed

Powell reafirmou em um discurso nesta quarta-feira que o Fed manterá sua abordagem de esperar para ver ao considerar quando começar a cortar os juros, dada a força contínua da economia dos EUA e os recentes dados de inflação acima do esperado.

Mais cedo nesta quarta-feira, dados do Instituto de Gestão do Fornecimento mostraram que seu Índice de Gerentes de Compras não manufatureiro caiu pelo segundo mês consecutivo de 52,6 em fevereiro para 51,4 no mês passado, número mais fraco do que analistas esperavam, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

Uma leitura acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia norte-americana, e os dados ainda indicam que a economia dos EUA continua a se expandir, embora em ritmo moderado.

"Tudo tem a ver com o Fed e as expectativas do mercado de que um corte nas taxas seja adiado. Acho que é isso que realmente está pesando sobre o mercado aqui e tem sido assim há pelo menos alguns dias", disse Tim Ghriskey, estrategista sênior de portfólio da Ingalls & Snyder.

O Dow Jones caiu 0,11%, para 39.127,14 pontos. O S&P 500 ganhou 0,11%, para 5.211,49 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,23%, para 16.277,46 pontos.

A expectativa era de que o banco central dos EUA começasse a cortar os custos de empréstimos já em junho, mas com os recentes dados econômicos robustos, muitos no mercado têm questionado o cronograma.