Vale diz que está em discussões avançadas com governo sobre otimização de planos de investimentos de concessões

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Vale informou nesta quarta-feira que está em discussões avançadas com o Ministério dos Transportes sobre as condições para otimização de planos de investimentos de dois contratos de concessão atualmente executados pela mineradora.

Segundo comunicado ao mercado, as discussões envolvem os contratos de concessão Estrada de Ferro Carajás, que liga o Porto de Itaqui, no Maranhão, às províncias minerais da Serra dos Carajás, no Pará, e da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que tem origem na região metropolitana de Belo Horizonte, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).