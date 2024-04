Taxas de juros futuras curtas fecham em leve baixa em dia de alívio com Fed

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após seis sessões em alta, as taxas dos DIs passaram por certo alívio nesta quinta-feira e encerraram o dia com leve baixa na ponta curta, na esteira da ligeira queda vista também na curva de juros norte-americana, após a divulgação de números mais fracos que o esperado do mercado de trabalho dos EUA.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 9,95%, ante 9,961% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,945%, ante 9,974% do ajuste anterior.