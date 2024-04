SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa hesitava nos primeiros negócios desta sexta-feira, em meio a dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos mais fortes do que as previsões, enquanto Petrobras permanece no radar dos agentes financeiros, com ruídos de uma potencial troca de comando na estatal.

Às 10h03, o Ibovespa caía 0,04%, a 127.375,68 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, mostrava acréscimo de 0,09%.

(Por Paula Arend Laier)