Índice japonês Nikkei recua e tem pior semana desde dezembro de 2022 por tecnologia

O Nikkei caiu 1,96%, para 38.992,08 pontos, elevando a perda na semana para 3,41%.

"O maior fator para o declínio do Nikkei é técnico", disse Kazuo Kamitani, estrategista de ações da Nomura Securities.

Essa foi a segunda perda semanal consecutiva do índice de referência, que recuou em relação ao recorde histórico de 41.087,75 pontos atingido em 22 de março.

As ações do setor de chips exerceram o maior peso na sessão, com a Tokyo Electron caindo 5,6% e tirando 217 pontos do Nikkei. A Advantest apagou outros 81 pontos, com uma queda de 4,85%.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,01%, a 16.723 pontos.